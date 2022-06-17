Москва, , 07:39 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску в отношении ЖСК «Научный работник» ВИМС, поданному налоговым органом. Вероятно, причиной стало действие моратория, который продлится до 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Детали пока не известны, так как вердикт суда ещё не доступен для ознакомления.

Кооператив «Научный работник», созданный в 1995 году, стал фигурантом банкротного дела по инициативе налоговой инспекции. Так как решение по нему не было вынесено до старта федерального моратория — до 1 апреля 2022 года, дело могли прекратить по этому основанию.

Напомним, весной 2022 года около 20 ЖСК России получили иски о банкротстве. Среди них оказались и старейшие организации этой отрасли, созданные ещё в 70-х годах.