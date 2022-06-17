Пекин, , 07:33 — REGNUM Бюджетные доходы Китая упали на 10,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев этого года, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

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По данным Министерства финансов КНР, за этот период бюджетные доходы страны составили около 8,67 трлн юаней (около $1,3 трлн). Без учета влияния возврата кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) налоговые поступления выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 4,05 трлн юаней и 4,62 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 11,4% и 8,9% меньше, соответственно. Налоговые поступления за период с января по май составили 7,25 трлн юаней, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бюджетные расходы выросли на 5,9% в годовом исчислении до 9,91 трлн юаней за первые пять месяцев. Ожидается, что в 2022 году возврат и сокращение налогов составят около 2,5 трлн юаней, из которых возмещение НДС составит около 1,5 трлн юаней, и все это пойдет непосредственно предприятиям, согласно отчету о работе правительства страны.