Пекин, 17 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Бюджетные доходы Китая упали на 10,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев этого года, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, за этот период бюджетные доходы страны составили около 8,67 трлн юаней (около $1,3 трлн). Без учета влияния возврата кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) налоговые поступления выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 4,05 трлн юаней и 4,62 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 11,4% и 8,9% меньше, соответственно. Налоговые поступления за период с января по май составили 7,25 трлн юаней, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бюджетные расходы выросли на 5,9% в годовом исчислении до 9,91 трлн юаней за первые пять месяцев. Ожидается, что в 2022 году возврат и сокращение налогов составят около 2,5 трлн юаней, из которых возмещение НДС составит около 1,5 трлн юаней, и все это пойдет непосредственно предприятиям, согласно отчету о работе правительства страны.