Кемерово, , 07:35 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Развитие» Никита Слесаренко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве гостевых домов в Шерегеше. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Подъемника в Шерегеше Администрация правительства Кемеровской области

Строительство 100 гостевых домов и спа-центра начнётся уже в текущем году и продлится около 5 лет.

Дома будут строить поэтапно. Первые 20 домов возведут до конца второго квартала 2023 года. Инвестор готов вложить 350 млн рублей.