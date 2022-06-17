Бишкек, 17 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии сегодня, 16 июня, завершил рассмотрение двух уголовных дел, возбужденных против бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Экс-главу государства обвиняли в незаконной выдаче киргизских паспортов десяти гражданам Турции и в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы.

В итоге суд вынес вердикт — оправдать Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления, поскольку ни один из свидетелей не дал показаний, изобличающих экс-президента Киргизии в совершении этих преступлений.

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