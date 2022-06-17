Пермь, 17 июня 2022, 07:29 — REGNUM В Перми изменится расписание движения электричек. В выходные дни пригородных поездов станет меньше, сообщают СМИ.
С 18 июня отменят электропоезда, курсирующие между станциями Кабельная и Левшино. Электрички будут функционировать только в будни.
Решение о сокращении принято на основании мониторинга пассажиропотока. Анализ показал невостребованность электричек в выходные дни.
Стоит отметить, дополнительные электропоезда между станциями Кабельная и Левшино ввели на время ремонта дорожного полотна КамГЭС.