Пермь, 17 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Перми изменится расписание движения электричек. В выходные дни пригородных поездов станет меньше, сообщают СМИ.

Szd.rzd.ru Электричка

С 18 июня отменят электропоезда, курсирующие между станциями Кабельная и Левшино. Электрички будут функционировать только в будни.

Решение о сокращении принято на основании мониторинга пассажиропотока. Анализ показал невостребованность электричек в выходные дни.

Стоит отметить, дополнительные электропоезда между станциями Кабельная и Левшино ввели на время ремонта дорожного полотна КамГЭС.