Пекин, 17 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Китай ускоряет пересмотр отраслевого каталога в целях поощрения иностранных инвестиций, в рамках усилий по расширению открытости на высоком уровне, сообщило в четверг Министерство коммерции КНР, передает 16 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Министерство финансов и Национальная комиссия по развитию и реформам координируют свои действия с другими правительственными ведомствами для расширения каталога, уделяя особое внимание производству и производственным услугам и направляя больше инвестиций в центральную, западную и северо-восточную части Китая, заявила представитель Министерства финансов Шу Цзюэтин на пресс-конференции.

По ее словам, в пересмотренную версию каталога будут добавлены или расширены товары, связанные с передовым производством, научно-техническими инновациями, современными услугами и трудоемкой переработкой. Два департамента запрашивали мнения общественности с 10 мая по 10 июня, сказала Чжу, добавив, что собранные ими предложения будут тщательно рассмотрены.