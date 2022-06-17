Нижний Новгород, 17 июня, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода пожаловался в полицию на мошенников, похитивших у него с банковской карты 2 млн 673 тысячи рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 16 июня.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил о необходимости оформить кредит на сумму 1 млн 322 тысячи рублей, которые вместе с уже имеющимися накоплениями нужно перевести на «безопасный счёт».

После этого с нижегородцем связался по телефону другой неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

«Полицейский» убедил мужчину перевести все деньги с банковской карты на три разных счёта — якобы для того, чтобы уберечь их от неправомерного списания.

Потерпевший поверил мошенникам и выполнил все их требования, в результате чего лишился всех своих накоплений.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если обманувших нижегородца злоумышленников удастся задержать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.