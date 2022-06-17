Алтайский район, Хакасия, 17 июня, 2022, 07:26 — ИА Регнум. На участке Колягинского кладбища в Алтайском районе Хакасии 8 июня были обнаружены скелетированные фрагменты тела человека. Как сообщили ИА REGNUM 17 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

krk. sledcom.ru Кроссовки погибшего мужчины

Следователи обращаются к общественности с просьбой «оказать содействие в установлении личности неопознанного мужчины».

По версии следствия, погибшему от 30 до 50 лет, среднего телосложения, размер обуви — 43, рост — 170-185 см. Был одет в кофту с длинным рукавом тёмного цвета, спортивную двухстороннюю куртку с капюшоном и карманами на молнии по бокам, брюки тёмного цвета с ремнём, серые кроссовки из ткани без молнии и шнурков.

Всех, кому что-либо известно о произошедшем и о личности мужчины, просят обратиться в правоохранительные или следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проводится проверка по факту обнаружения скелета человека.

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