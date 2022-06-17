Москва, , 07:25 — REGNUM Форум многодетных семей с участием экспертов, специалистов и волонтеров проходит в Москве 15–16 июня. В мероприятии приняли участие и эксперты «Экософии». Проект «Экософия» — новые проект АНО «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке Российского экологического оператора.

Евгения Подарина «Экософия»

Проект «Экософия» направлен на экологизацию образа жизни, формирование экологичных привычек каждого человека и формирование экологической культуры населения в целом.

«Для многодетных семей очень важно бережно относиться к ресурсам семьи, получать максимум при минимальных затратах с сохранением качества жизни. Проект «Экософия» как раз объясняет, как с помощью внедрения простых повседневных экопривычек можно экономить без ущерба для комфорта и бюджета семьи», — отметила старший координатор по работе с партнерами проекта «Экософия» Евгения Подарина .

В рамках работы Форума участники так же узнали о механике реализации проекта, возможностях для самых активных участников.

«Победители проекта, которыми может стать каждый, получат медиаподдержку на федеральном уровне. Кроме этого, 1000 участников проекта «Экософия» смогут поехать в эколого-промышленные экспедиции по программе «Больше, чем путешествие», каждый сможет получить востребованные знания по экопрофессиям будущего. В рамках полуфинальных мероприятий будет возможность пройти консультации по карьерным траекториям от экспертов и наставников проекта», — добавила Евгения Подарина .

Форум многодетных семей проходит в Москве второй раз. Впервые Форум прошел в столице 19–20 октября 2021 года. Форум — главный фокус проекта «Многодетная Россия», который развивается с 2020 г., за это время проект уже охватил более 80 регионов и сотни тысяч многодетных семей.

Гостей Форума встретили стенды выставки лучших практик «Семья и дети в приоритете», где организации-победители конкурсов 2022 года представили свои социальные проекты, направленные на поддержку семей. Около 40 организаций смогли приехать в Москву, чтобы продемонстрировать работу, которую они проводят и рассказать о проектах, которые реализуются в регионах страны, которые уже сейчас можно тиражировать в федеральном масштабе

Форум открылся пленарным заседанием, в котором приняли участие: начальник департамента по реализации общественных проектов при Полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе С. П. Шевчуков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренер по художественной гимнастике, педагог И. А. Винер, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Т. В. Буцкая, уполномоченный по правам человека в городе Москва Т. А. Потяева, Председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации М. В. Гордеева, общественный деятель, председатель попечительского совета Благотворительного Фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, первый заместитель председателя Комиссии Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи М. Л. Филина, врач гинеколог-репродуктолог, заместитель директора по работе с пациентами отделений ВРТ ГК «Мать и Дитя», заведующая отделением «Центр Инновационных Репродуктивных Технологий» им. Е. Г. Лебедевой клинического Госпиталя MD GROUP Ю. А. Фетисова, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Н. Н. Карпович.