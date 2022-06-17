Ульяновск, , 07:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, которое нацелено на социальное развитие села. Он договорился о сотрудничестве с генеральным директором Почты России Максимом Акимовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ завизирован 16 июня и предусматривает развитие федеральной почтовой связи на территории Ульяновской области. Подписывая соглашение, губернатор отметил, что Почта России является «давним надёжным партнёром», с которым в регионе реализован ряд программ, а новые договорённости являются продолжением данного сотрудничества.

«Сейчас мы вступили в большую и финансово ёмкую программу по ремонту почтовых отделений в городах Ульяновской области, в сельской местности. Считаю, что эта программа нам очень важна, она будет способствовать закреплению жителей на селе. А это сейчас одна из наших важнейших задач», — сказал Алексей Русских.

По данным властей, совместная работа будет способствовать также развитию сразу нескольких социально значимых направлений. Продолжится реализация проектов по развитию, доступности, особенно в отдалённых населённых пунктах и сельской местности, улучшению качества оказания услуг почтовой связи.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновской области реализуется проект «Почтальоны здоровья», в котором почтовые работники помогают выявлять людей, нуждающихся в медицинской и социальной помощи. Кроме того, в почтовых отделениях семи областей можно получить дистанционную консультацию врача, в четырёх отделениях работают центры социальных услуг.

В 2022 году в Ульяновске при участии правительства региона переведены все базовые казначейские почтовые функции, что позволило создать новые рабочие места. Функции казначейства осуществляются для 82 филиалов Почты России. Это крупнейший в России казначейский центр по количеству проводимых платежей — 50 тыс. в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, инвестиции в которую в 2021 году составили около 70% — значительная часть средств выделена на реализацию национальных проектов. Всего в области сформировано 47 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов.

В структуре социальных расходов почти треть направлено на обеспечение жителей доступной и квалифицированной медицинской помощью, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение», что стало особенно актуально в условиях пандемии. Так, был запущен проект «Почтальоны здоровья», чтобы сделать помощь врачей более оперативной, доступной и охватить наибольшее количество жителей в сельской местности.

Напомним, что в настоящее время в Ульяновской области продолжается неделя национального проекта «Здравоохранение», в рамках которой предусмотрено свыше 200 мероприятий.