Южно-Сахалинск, 17 июня 2022, 07:27 — REGNUM Двое военнослужащих из Сахалинской области погибли, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики в ходе специальной операции. Убиты младший сержант Виталий Яковлев из Шахтёрска и ефрейтор Насратулло Азизов из Южно-Сахалинска, написал в своём телеграм-канале глава региона Валерий Лимаренко.
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Как сообщало ИА REGNUM, не совместимые с жизнью ранения получил на обстреле в Донбассе житель города Поронайск на Сахалине, ефрейтор Данил Кабанов. О его гибели сообщил 14 июня глава Поронайского района Антон Карпуков.