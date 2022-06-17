Южно-Сахалинск, 17 июня, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Двое военнослужащих из Сахалинской области погибли, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики в ходе специальной операции. Убиты младший сержант Виталий Яковлев из Шахтёрска и ефрейтор Насратулло Азизов из Южно-Сахалинска, написал в своём телеграм-канале глава региона Валерий Лимаренко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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«В памяти людей они останутся настоящими героями, мужественно и преданно защищавшими интересы Отечества, каждого из нас. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, не совместимые с жизнью ранения получил на обстреле в Донбассе житель города Поронайск на Сахалине, ефрейтор Данил Кабанов. О его гибели сообщил 14 июня глава Поронайского района Антон Карпуков.