Пермь, , 07:23 — REGNUM В Пермском крае начнут реализовывать проект с выдачей электронных рецептов на лекарства, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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Местные медицинские учреждения присоединят к системе «Первый электронный рецепт». Она позволяет врачам выписывать рецепты пациентам на лекарственные препараты в цифровом виде. Дополнительно он может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приема, дозировках, совместимости.

Соглашение о взаимодействии между регионом и компанией «Первый электронный рецепт» подписано 16 июня на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Среди проектов, планируемых к реализации в рамках документа — содействие внедрению и развитию информатизации и цифровизации отрасли, обмен знаниями, разработка и тестирование инновационных и информационных решений в сфере лекарственного обеспечения и другое.