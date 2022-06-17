Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 07:22 — REGNUM В Тазовском районе Ямала семи местным жительницам незаконно отказали в праве на получение регионального материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Прокурорской проверкой установлено, что департаментом социального развития администрации Тазовского района местным жительницам отказано в выдаче свидетельства на региональный материнский капитал по причине отсутствия постоянной регистрации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом женщины на момент рождения второго и третьего ребёнка более года непрерывно проживали и работали на территории Тазовского района.

Прокуратура Тазовского района в защиту прав матерей обратилась с семью исками в суд, которые были удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вскрыта афера с получением 33 женщинами материнского капитала.

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