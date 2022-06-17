Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 июня, открывается международный фестиваль динозавров «Динотерра». Мероприятие продлится три дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Динозавры Phandroid.com

Фестиваль пройдёт в деревне Шестаково Чебулинского округа и завершится 19 июня. Участие бесплатное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбасские учёные разработали для «Динотерры» 3D-модели динозавров.

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Напомним, что на территории Чебулинского округа Кузбасса находится самое большое в России кладбище динозавров. Там есть действующие археологические раскопки.

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