Куала-Лумпур, 17 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Walkerssk Башни Petronas. Куала-Лумпур

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 730 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2033 носителей SARS-CoV-2, причем все из них заразились непосредственно на территории королевства. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 534 665 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве выздоровели 4 474 358 пациентов. Сейчас в Малайзии числится 24 577 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 32 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.