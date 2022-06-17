Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:17 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 68-летнего мужчину обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении дух девочек-подростков. Об этом сообщает областное управление СКР.

Колючая проволока

Следователи считают, что эти девочки якобы пострадали от него в разные дни июня. Суд отправил гражданина в СИЗО.

Примечательно, что одна из участниц этой истории попалась на избиении другой девочки. В интернете была размещена запись конфликта между школьницами. По информации пресс-службы областного главка МВД, обе они из неблагополучных семей и состоят профилактическом учёте. Старшую девочку могут поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. А её младшая оппонентка уже находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Каменска-Уральского. Полиция и СКР проводят проверки.