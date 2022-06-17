Антверпен, Бельгия, 17 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Электроскутер, способный развивать скорость до 93 км/час конфисковали сотрудники полиции у нарушителя ПДД в Бельгии. Об этом 16 июня сообщает телекомпания VRT.

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Гражданин, двигавшийся с высокой скоростью на электроскутере по улицам города Антверпена был замечен патрулём полиции. Водитель разогнал скутер до 45 км/час. Нарушителя остановили и препроводили в полицейский участок, скутер у него был изъят.

В результате проверки было установлено, что скутер способен развивать скорость до 93 км/час, это абсолютный рекорд для такого рода средств передвижения. В конструкция электроскутера были снесены изменения, «усиливающие» его и позволяющие в итоге ему двигаться с такой рекордной скоростью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 80% жителей России полагают, что популярность электросамокатов оказывает влияние на рост числа ДТП.