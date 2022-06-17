Домбаровский район, Оренбургская область, 17 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Несчастный случай произошел 16 июня в Домбаровском районе. Подросток утонул в реке Орь.

По предварительным данным, две девочки решили искупаться в реке. Они отошли подальше от места купания, где находились люди. Когда одна из девочек начала тонуть, вторая побежала за помощью. Прибывшие взрослые не успели оказать помощь.