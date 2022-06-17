Южно-Сахалинск, , 07:09 — REGNUM В Южно-Сахалинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-заместителя главы Сахалинской области и руководителя издательского дома «Губернские ведомости» Дмитрия Федечкина. 17 июня состоялось предварительное слушание, сообщило АСН24.

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Первое заседание назначено на 24 июня. Дмитрия Федечкина судят за заказ размещения наружной рекламы по завышенной цене. По версии следствия, действия чиновника причинили более миллиона рублей ущерба издательскому дому.

Дмитрия Федечкина также обвиняют в присвоении средств, выделенных на премирование сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Дмитрий Федечкин был заключён под стражу.