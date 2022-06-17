Тегеран, 17 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. 16 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна полна решимости расширять отношения с дружественными соседними государствами, включая Армению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Президент выступил во время встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном в Тегеране.

Раиси отметил, что две страны обладают хорошим потенциалом, который они могут использовать для расширения своих связей в различных областях, таких как транспорт, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, а также технические и инженерные услуги.

Он также призвал Совместный экономический комитет Ирана и Армении оценить дальнейшие основы взаимного сотрудничества.

Президент коснулся парламентских отношений между Тегераном и Ереваном, заявив, что эти отношения играют эффективную и конструктивную роль в продвижении сотрудничества между двумя государствами.

Раиси подчеркнул, что основной задачей Исламской Республики является поддержка территориальной целостности и национального суверенитета всех стран региона, отметив при этом, что Иран поддерживает любую инициативу, которая способствует миру и спокойствию с участием региональных государств.

«Мы считаем, что диалог между странами региона — лучший способ решения проблем, а вмешательство и присутствие внерегиональных государств не только не решают споры, но и усложняют их», — заявил президент.