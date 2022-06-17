Кемерово, , 07:11 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Окуневское молоко» Георгий Лаврик на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве.

Подписание соглашения о строительстве животноводческого комплекса в Кузбассе ako.ru

«Строительство нового животноводческого комплекса в регионе будет способствовать развитию неугольных отраслей экономики, — считает Цивилёв. — К тому же, это даст не только экономический, но и социальный эффект — будут созданы рабочие места, а жители Кузбасса будут обеспечены продукцией собственного производства в рамках реализации программы импортозамещения».

Реализовать проект планируют с 2022 по 2025 год. Инвестиционная стоимость — 1 млрд рублей. При строительстве комплекса максимально будет использоваться сырьё и комплектующие изделия кузбасских предприятий.