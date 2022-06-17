Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 июня старший помощник министра иностранных дел Ирана Али-Асгар Хаджи заявил, что все санкции США против Сирии должны быть отменены без предварительных условий и какой-либо дискриминации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Делегации ООН встретились с Хаджи на второй день 18-го раунда мирных переговоров в Астане, которые были инициированы Россией, Ираном и Турцией в 2017 году для поиска политического решения многолетнего кризиса в Сирии.

Ссылаясь на последние международные события, Хаджи призвал международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения уделить особое внимание гуманитарным аспектам сирийского кризиса и увеличению помощи сирийскому народу без каких-либо политических предварительных условий и дискриминации.

Критикуя дискриминационное поведение США в отношении санкций, он призвал к немедленной отмене всех ограничений на территории Сирии, приветствуя указ президента Сирии об амнистии и охарактеризовав его как позитивный шаг на пути к укреплению доверия и демонстрации позитивного подхода сирийского правительства к мирному урегулированию споров.