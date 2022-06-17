Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 июня Исламская Республика Иран и Россия достигли предварительного Меморандума о взаимопонимании о совместном производстве судов для начала движения по коридору Север-Юг и обеспечения перевозок в Каспийском море. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Во время визита заместителя министра промышленности, шахт и торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака в Санкт-Петербург обе стороны достигли договоренности о совместном производстве судов между Ираном и российской компанией.

Подписанный предварительный меморандум о взаимопонимании положил начало сотрудничеству между двумя странами по созданию коридора Север-Юг, а также совместному производству судов и иного транспорта в Каспийском море.

Россия стала одним из ключевых партнеров Ирана в регионе. Объединяет две страны не только противостояние санкциям Запада, но и схожие культурные ценности, что способствует росту торгово-экономического сотрудничества.