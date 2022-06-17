Тегеран, , 09:06 — REGNUM 16 июня глава Телерадиовещания Исламской Республики Иран (IRIB) Пайман Джебелли на встрече со своим туркменским коллегой Арсланом Ашировым призвал к расширению сотрудничества между двумя сторонами в производстве совместных программ, фильмов и сериалов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав Туркмению одним из ближайших соседних с Ираном государств в области культуры и истории, обычаев и традиций, Джебелли отметил: «Следует и далее расширять не только ирано-туркменское сотрудничество в области СМИ, основанное на двусторонних отношениях, но и сотрудничать друг с другом в организации Азиатского вещательного союза».

Аширов, со своей стороны, выразил удовлетворение началом нового этапа отношений между двумя странами с подписанием медиа-меморандума с IRIB.

Он отметил, что недавний визит президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в Иран, который является его первой официальной зарубежной поездкой, показывает значимость Исламской Республики во внешней политике Туркмении.