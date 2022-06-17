Тегеран, 17 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. 16 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном заявил, что целью резолюции США в Совете управляющих МАГАТЭ (BoG) является получение политических уступок за столом переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В ходе телефонного разговора Амир Абдоллахиан и Хусейн обсудили взаимные и региональные интересы, а также снятие санкций.

Говоря о переговорах в Вене по отмене санкций, иранский дипломат отметил, что обмен сообщениями между Ираном и США продолжался через представителя ЕС, но внезапно Белый дом обнародовал идею принятия резолюции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), целью которой является достижение политических уступок за столом переговоров.

Он подчеркнул, что Иран всегда призывал Запад идти по пути дипломатии, заявив, что за несколько дней до недавнего заседания МАГАТЭ, несмотря на политический план продолжения переговоров для достижения окончательного соглашения, который был инициирован Ираном, деструктивное поведение США в МАГАТЭ вызвало усиление реакции иранцев на свою мирную ядерную деятельность.

Иранский высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Иран рассматривает дипломатию как лучший способ достичь хорошего, прочного и существенного соглашения, однако перед лицом запугивающего поведения реакция Ирана основана на соразмерном ответе.