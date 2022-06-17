Тегеран, , 08:22 — REGNUM Иранские и сирийские делегаты на мирных переговорах в Астане подчеркнули, что необходимо уважать и поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июня.

Сирия Минобороны России

Делегации провели двустороннюю встречу во второй день 18-го раунда мирных переговоров в Астане, которые были инициированы Россией, Ираном и Турцией в 2017 году для поиска политического решения многолетнего кризиса в Сирии.

Переговоры сохранили то же название (Астанинские) после того, как Казахстан в 2019 году изменил название своей столицы на Нур-Султан. Сегодня продолжающиеся сирийские мирные переговоры проходят в Нур-Султане, где иранская и сирийская делегации обсудили последние политические и полевые события в Сирии.

По данным сирийского информационного агентства SANA, ирано-сирийские обсуждения были сосредоточены на планируемой турецкой военной операции на севере Сирии, которая направлена на ликвидацию курдских группировок, которые турецкое правительство считает террористическими.

Сирийские делегаты вновь заявили о несогласии своей страны с турецкой операцией, подчеркнув, что Дамаск рассматривает операцию как акт агрессии, нарушающий международное право. Они также заявили, что турецкий план противоречит усилиям, предпринятым до сих пор в ходе переговоров в Астане по восстановлению мира в Сирии.

Иранская делегация, возглавляемая Али Асгаром Хаджи, старшим советником министра иностранных дел Ирана, сделала аналогичные комментарии.

Хаджи также заявил, что Иран отвергает любой акт агрессии Турции против Сирии и призывает уважать территориальную целостность арабской страны.