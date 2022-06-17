Оттава, , 07:01 — REGNUM Германия и Канада предпринимают совместные меры по поставкам оборудования для российского «Газпрома», из-за отсутствия которого снизился экспорт газа в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадском министерстве природных ресурсов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии приток газа по трубопроводу «Северный поток» сократился на 40%. Снижение поставок голубого топлива было связано с проблемами, вызванными необходимостью ремонтировать турбины, произведенные компанией Siemens. При этом из-за санкций Россия не может получить необходимое для ремонта или замены агрегатов оборудование.

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