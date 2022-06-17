Ульяновск, , 07:01 — REGNUM В Ульяновской области чуть увеличилось количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным данным, 16 июня в регионе официально выявлено 19 носителей инфекции SARS-CoV-2. Напомним, что 15 июня в Ульяновской области официально подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, 14 июня выявлено 23 носителя инфекции, 13 июня — 24.

С начала пандемии в регионе сделано 2 132 070 лабораторных тестов на коронавирус.

Напомним, что 15 июня в Ульяновской области увеличилось суточное количество переболевших ковидом и госпитализированных в стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области заразились коронавирусом 203 411 жителей, выздоровели 198 307 человек, скончались от ковида 4711 пациентов.

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