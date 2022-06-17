Тегеран, 17 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 16 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране достигло 141 360 человек, причем три иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей составляет 141 360 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19, при этом 30 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 059 934 пациента из общего числа 7 234 367 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 321 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 598 745 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 936 294 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.