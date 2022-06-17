Тегеран, 17 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. 16 июня генерал-майор Яхья Рахим Сафави, старший военный советник Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, заявил, что гегемония США потерпела поражение и мир движется к поляризации власти. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Генерал-майор Рахим Сафави выступал в городе Арак, столице провинции Марзаки (центральный Иран) во время церемонии, посвященной услугам, оказываемым в рамках так называемого «управления джихадистами», которое требует максимальных усилий для решения проблем людей по всей стране.

Он отметил, что США рассматривают мир как деревню, которая должна управляться в соответствии с американской культурой и принципами. В связи с этим Сафави подчеркнул, что стратегия, согласно которой США являются единственной сверхдержавой в мире, потерпела поражение, сам же мир сегодня движется к поляризации власти.

Он также заявил, что наглядным примером поражения американской гегемонии является текущая ситуация на Украине.