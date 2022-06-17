Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинске группа местных жительниц осуждена за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Материнский капитал Credits-helps.ru

Преступная деятельность велась в феврале 2014-го — августе 2015 года. Гражданки, осуществляющие риелторскую деятельность, искали лиц, имевших право на использование маткапитала, и собственников жилья. Путем обмана они склоняли людей к подписанию фиктивных договоров купли-продажи, без произведения фактического расчета с продавцом, а также к получению кредитов якобы на покупку жилья.

Размер ущерба бюджету превысил три миллиона рублей. А ущерб гражданам составил больше двух миллионов рублей. Суд назначил гражданкам от четырёх до восьми с половиной лет в колонии общего режима.