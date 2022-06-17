Тегеран, , 08:24 — REGNUM Недавний шаг Греции по отмене решения суда о конфискации иранского нефтяного груза стал результатом прагматичной политики Ирана, заявил вице-президент комитета иранского парламента по социальным вопросам Али Бабаи Карнами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июня.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Бабаи Карнами, представляющий город Сари в парламенте, заявил агентству IRNA, что западные государства, включая Соединенные Штаты, должны понимать, что Иран не позволяет им вести себя так, как они пожелают.

Он, в частности, раскритиковал США за то, что они ведут свою политику в нарушение Устава ООН, когда речь заходит о международных отношениях, и заявил, что никто не должен молчать о таком поведении Вашингтона.

Законодатель отметил, что иранский парламент приветствует решительную позицию правительства и подчеркивает необходимость сохранения данного подхода.

9 июня апелляционный суд Греции отменил ранее вынесенное решение, которое позволило США конфисковать часть иранского нефтяного груза на танкере под иранским флагом у берегов средиземноморского государства.

Это первоначальное решение было вынесено в мае, что привело к решительному протесту со стороны Ирана.