Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Подлинность фотографии, на которой, предположительно, запечатлены два гражданина США, попавшие в плен к российским войскам на Украине, проверяет Госдепартамент. Об этом 16 июня сообщила Банни Дрюке, мать одного из возможно пленённых военнослужащих, телеканалу CNN.

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания

«Они напряженно работают над установлением подлинности (фотографии). Мы очень надеемся», — сказала Дрюке. Она уточнила, что видела снимок, где двое американских военнослужащих со связанными руками сидят в кузове грузовика.

О возможном пленении российскими военными двух американских наемников, воевавших на стороне Киева сообщила британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке из Таскалуса, штат Алабама, и Энди Тай Нгок Хюинь, 27 лет, из Хартселла, штат Алабама могли стать первыми американцами, захваченными в российский плен на Украине.

Доподлинно известно, что Друке и Хюинь пропали без вести во время боя 9 июня под городом Избицкое. Об этом CNN сообщил военнослужащий, который предоставил фотографии паспортов обоих мужчин со штампами о въезде на территорию Украины.

Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Вашингтон пока не связывался с Москвой по поводу попавших в плен военнослужащих, так как пока нет «веских оснований» полагать, что их захватили русские, а Россия не делала официальных заявлений о захвате в плен американских граждан. Прайс уверил, что в случае необходимости вся информация будет получена через посольство США в Москве.

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