Тегеран, , 08:57 — REGNUM Правительство Ирака начало выплачивать свой долг Ирану за импорт газа в 2020 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июня.

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Объявление было сделано министерством энергетики Ирака, которое сообщило, что процесс оплаты уже начался.

Ирак начал выплачивать просроченные долги Ирану после нескольких встреч на высоком уровне между двумя странами в последние месяцы. Иракские официальные лица ранее заявляли, что их страна должна выплатить долг, который составляет 1,750 миллиарда долларов, чтобы иметь возможность импортировать больше газа из Ирана.

По словам официальных лиц, Ираку необходимо импортировать 50 миллионов кубометров иранского газа в день в течение этого лета и до 20 миллионов кубометров в день зимой.

Ирак в основном использует импортируемый газ для питания своей энергосистемы и производства электроэнергии в условиях высокого внутреннего спроса. Спрос возрастает летом из-за палящих погодных условий в арабской стране.