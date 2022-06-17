Красноярск, 17 июня, 2022, 06:46 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года в Красноярском крае введено 573 тысячи квадратных метров жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в краевом министерстве строительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Уточняется, что 309 тыс. кв. метров приходится на многоквартирные дома, 264 тыс. — на индивидуальную жилую застройку.

По данным минстроя, в марте текущего года отмечался всплеск роста цен на стройматериалы. С апреля ситуация «в целом стабилизировалась».

В 2022 году в крае в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» планируют ввести в эксплуатацию не менее 1,4 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в январе–мае 2022 года ввод жилья вырос на 64% по сравнению с прошлогодними показателями.

Читайте также: В Курганской области жилищное строительство показывает рост