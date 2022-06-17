Токио, , 06:45 — REGNUM Правительство Японии на прошедшем 17 июня заседании приняло обновлённый план по обеспечению защиты важнейших инфраструктурных объектов страны от предполагаемых кибератак. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кибербезопасность Иван Шилов, ИА REGNUM

По его информации, план по кибербезопасности подвергся пересмотру впервые за пять лет в связи с обострением ситуации из-за событий вокруг Украины. К рассматриваемым им объектам относятся электростанции, железные дороги и телекоммуникационные центры.

В рамках обновлённого плана владельцам таких объектов предписывается сотрудничать с властями для защиты инфраструктуры от хакерских атак. Также в нём предусматривается ответственность владельцев, если принятые им меры кибербезопасности оказались недостаточными, что привело к возникновению ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, минюст США заявил об успешном пресечении деятельности хакерской сети RSOCKS, якобы имеющей непосредственное отношение к России.

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