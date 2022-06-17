Токио, 17 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Правительство Японии на прошедшем 17 июня заседании приняло обновлённый план по обеспечению защиты важнейших инфраструктурных объектов страны от предполагаемых кибератак. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

По его информации, план по кибербезопасности подвергся пересмотру впервые за пять лет в связи с обострением ситуации из-за событий вокруг Украины. К рассматриваемым им объектам относятся электростанции, железные дороги и телекоммуникационные центры.

В рамках обновлённого плана владельцам таких объектов предписывается сотрудничать с властями для защиты инфраструктуры от хакерских атак. Также в нём предусматривается ответственность владельцев, если принятые им меры кибербезопасности оказались недостаточными, что привело к возникновению ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, минюст США заявил об успешном пресечении деятельности хакерской сети RSOCKS, якобы имеющей непосредственное отношение к России.

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