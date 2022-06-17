Якутск, , 06:40 — REGNUM В лесах Якутии насчитывается 25 возгораний, в том числе восемь — на землях иных категорий. Ведутся работы по тушению семи пожаров, сообщил 17 июня на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

Лесной пожар

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По его словам, за сутки были обнаружены десять очагов. Четыре из них не подлежат тушению, потому что отдалены от населённых пунктов, предприятий и объектов инфраструктуры. Общая площадь новых возгораний составляет более 800 га.

Всего лесными пожарами охвачено почти 30 тыс. га лесов, в том числе на землях иных категорий.

«По семи лесным пожарам на общей площади 2 719 га принимаются меры по тушению. На тушении задействованы 227 человек и одна единица техники. За сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 21,5 га., а также один пожар на землях иных категорий», — отметил Андрей Коноплев.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 июня в лесах республики выявили шесть новых возгораний. Насчитывалось 19 лесных пожаров, в том числе пять — на землях иных категорий.