Омск, 17 июня, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Бывший руководитель туристического агентства осуждена в Омске за хищение более 8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в прокуратуре Омской области.

Марина Каширская, ИА REGNUM Пляжи

Приговор по уголовному делу против экс-руководителя туристической организации вынес Ленинский районный суд Омска. Женщина признана виновной по чч. 2-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в значительном, крупном и особо крупном размере»).

Установлено, что с ноября 2018 года по июль 2019 года женщина — исполнительный директор турагентства — заключала с клиентами договоры под предлогом оказания туристических услуг либо продажи авиабилетов. Клиенты перечисляли в фирму деньги. При этом фигурантка дела не исполняла обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелёта граждан. Перечисленные клиентами деньги она присваивала, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Таким образом она похитила у 69 клиентов более 8 млн рублей.

Также злоумышленница обманула своих знакомых, похитив у них более 840 тысяч рублей под предлогом развития бизнеса.

Женщина не признала вину в совершении преступлений, не возместила ущерб потерпевшим.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области арестована гендиректор одной из фирм, задержанная ранее за хищение бюджетных средств при поставке томографов.

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