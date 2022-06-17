Тюмень, 17 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий Антипинского нефтеперерабатывающего завода Константин Сичевой получит рекордное в России вознаграждение за свою работу — 5,4 млрд рублей. Об этом сообщается в решении Арбитражного суда Тюменской области от 7 июня 2022 года.

Annpz.ru Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Тюмень

Напомним, Антипинский НПЗ был признан банкротом в декабре 2019 года. Вознаграждение конкурсного управляющего при продаже залога по закону составляет 3-7% от суммы, полученной при его реализации. Константин Сичевой претендовал на 5%. Сбербанк, как крупнейший кредитор Антипинского НПЗ, и взыскавший его имущество за долги, не возражал против требований конкурсного управляющего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени, был продан структурой Сбербанка компании «Русинвест» в мае 2021 года за 110,867 млрд рублей.