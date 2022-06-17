Рамалла , 17 июня 2022, 06:31 — REGNUM Израильские военные застрелили троих палестинцев в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан, 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Палестины.

Западный берег реки Иордан
Западный берег реки Иордан
Dennis Jarvis

Погибшие попали под обстрел, находясь в автомобиле в городе Дженин. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня подразделения полиции Израиля (МАГАВ) провели несколько спецопераций на Западном берегу реки Иордан и арестовали 11 палестинцев.

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