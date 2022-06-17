Рамалла , 17 июня, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Израильские военные застрелили троих палестинцев в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан, 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Палестины.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

Погибшие попали под обстрел, находясь в автомобиле в городе Дженин. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня подразделения полиции Израиля (МАГАВ) провели несколько спецопераций на Западном берегу реки Иордан и арестовали 11 палестинцев.