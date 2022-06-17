Хабаровск, , 06:29 — REGNUM В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о содействии деятельности террористической организации. По подозрению в финансировании бандформирований задержан житель среднеазиатской страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

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«Действуя в интересах международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлял финансовую помощь на нужды вооруженных формирований», — отмечает ведомство.

Также возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто знал о деятельности мужчины, но умолчал о ней. Арестованы несколько иностранцев, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Омске был вынесен приговор пособнику террористов. Мужчина вступил в контакт с участником международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и финансировал террористическую деятельность в Сирии.