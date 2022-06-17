Токио, 17 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei снизился более чем на 2% из-за повышения базовых процентных ставок в ряде западных стран. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже за 17 июня, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В частности, индекс Nikkei утром опустился на 2,2% до 25 847,98 пункта. При этом впервые за прошедший месяц значение индекса не дотянуло до уровня 26 тыс. пунктов. Также на 2,22% снизился и индекс TOPIX.

«Опасения по поводу излишних рисков распространились на токийский рынок после резкого падения акций в США и Европе», — отмечает агентство.

Уточняется, что последствия решения западных финансовых регуляторов о повышении базовой процентной ставки уже проявляются.

Как сообщало ИА РЕГНУМ, с 17 июня запрет Японии на экспорт в Россию грузовой и железнодорожной техники, станков, самосвалов и бульдозеров вступил в силу. Решение о запрете принималось в рамках очередного пакета антироссийских санкций.