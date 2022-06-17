Омск, , 06:19 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Думской, в котором пострадали трое подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в УМВД России по Омской области.

Светофор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что маршрутный автобус ГАЗ сбил троих пешеходов при повороте на Комсомольский мост. Пострадавшие переходили дорогу на красный сигнал светофора.

Две девочки и мальчик 2007 года рождения доставлены в больницу. Мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение. Девочки госпитализированы, одна из них получила серьёзные травмы.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В УМВД подчеркнули, что водитель маршрутки в течение года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

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