Москва, , 06:18 — REGNUM В пятницу, 17 июня, в Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 18 июня в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В субботу, 18 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +18… +23 °C, переменная облачность, местами кратковременный дождь, порывистый ветер до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие дни сохранится «нормальное лето в московском исполнении» с кратковременным повышением температуры воздуха в понедельник, 20 июня.

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