Челябинск, 17 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Челябинске группа местных жителей осуждена за нападения на ювелирные магазины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ювелирный магазин

Приговор был вынесен Центральным районным судом. Преступная деятельность велась в октябре–декабре 2020 года в Центральном и Тракторозаводском районах. Граждане разбивали молотком витрины и похищали ювелирные изделия. Размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 2,9 млн рублей.

Суд назначил одному из подсудимых четыре года колонии строгого режима, а другому два года условно. Также были удовлетворены заявленные потерпевшими исковые требования.